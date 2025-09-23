Демидов остался без очков в предсезонном матче с «Питтсбургом» – 2 броска и 2 потери за 18:28 при 5:29 в большинстве. Он не забил буллит в серии
Иван Демидов остался без очков в предсезонном матче с «Питтсбургом».
19-летний форвард «Канадиенс» принял участие в первом матче команды на предсезонке НХЛ – против «Питтсбурга» (2:1 Б).
Россиянин (18:28, 5:29 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он дважды бросил в створ и допустил 2 потери.
В овертайме Демидов мог принести команде победу, но его бросок отразил вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов.
В серии буллитов Иван, бросавший самым первым, вновь не смог переиграть Мурашова.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
