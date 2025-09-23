Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин помещен в список травмированных.
Как сообщает «Бизнес Online», он получил травму нижней части тела и пропустит минимум месяц из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Альберт Яруллин провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
