«Ак Барс» о переподписании Яруллина: «Использовали официально разрешенный инструмент КХЛ. Рады, что нашли взаимопонимание»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о переподписании контракта с Альбертом Яруллиным.

Сообщалось , что в этом сезоне зарплата 32-летнего защитника снизится с 55 до 24 млн рублей, в двух последующих она составит 40 млн.

«Используя официально разрешенный инструмент КХЛ , мы обновили условия контракта, продлив срок его соглашения до 2028 года. Яруллин не просто свой воспитанник, в «Ак Барсе » он играл со всеми великими хоккеистами, брал Кубок Гагарина, знает, что такое хоккей для республики и каким должен быть наш клуб.

Альберт помогает «Ак Барсу» не только на льду, и мы рады, что в этих переговорах тоже нашли взаимопонимание», – сказал Марат Валиуллин.