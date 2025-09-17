«Ак Барс» о переподписании Яруллина: «Использовали официально разрешенный инструмент КХЛ. Рады, что нашли взаимопонимание»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о переподписании контракта с Альбертом Яруллиным.
Сообщалось, что в этом сезоне зарплата 32-летнего защитника снизится с 55 до 24 млн рублей, в двух последующих она составит 40 млн.
«Используя официально разрешенный инструмент КХЛ, мы обновили условия контракта, продлив срок его соглашения до 2028 года. Яруллин не просто свой воспитанник, в «Ак Барсе» он играл со всеми великими хоккеистами, брал Кубок Гагарина, знает, что такое хоккей для республики и каким должен быть наш клуб.
Альберт помогает «Ак Барсу» не только на льду, и мы рады, что в этих переговорах тоже нашли взаимопонимание», – сказал Марат Валиуллин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
