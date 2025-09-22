Яруллин после 1:6 от «Авангарда»: «Хуже ситуации не было в истории «Ак Барса», наверное. Хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно переламывать это»

Альберт Яруллин предположил, что сейчас худший отрезок в истории «Ак Барса».

Казанцы разгромно уступили «Авангарду» (1:6) в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги. У команды 5 поражений в 7 матчах на старте сезона.

– Итог домашней серии – 4 поражения, 21 пропущенная шайба. Что не так?

– Мне кажется, и так все все понимают.

– Может, команда находится под нагрузками?

– Нет, это какие-то отправдания. Когда такой счет, то все не так.

– Как вернуть уверенность?

– Все через правильную и простую работу. Всем нравится красивый хоккей, но как показывает практика, все команды, которые проводят минимум времени с шайбой, убегают и забивают голы. Говорят, что хоккей меняется, но побеждают те команды, которые играют правильно и дисциплинированно. Это касается и удалений, и игры.

– Кажется, что ты добавил после переподписания контракта. Плюс в ротации побыл, это добавило мотивации?

– Нет. Мне уже 32 года, какая ротация может меня взбодрить? Это уже критики, они только разговаривают.

– В чем секрет спортивного долголетия?

– Как показывают наши старшие товарищи – дисциплина везде. Ты можешь не знать, что делать, но если ты будешь слушать, что тебе говорят, то все будет, как надо. Надо готовить себя по максимуму.

– Вера помогает?

– Вера на первом месте. Если такие трудности есть, значит, их надо пройти и не рассыпаться. Пускай люди ищут оправдания. Нужно просто выходить и работать. Искренним болельщикам мы хотим сказать спасибо. Такой болельщик, как Антон Агафонов, который трагически погиб – это пример для всех. Как бы мы не играли, я не слышал, чтобы он негативно отзывался о ком-то. И он всей душей всегда болел за команду. Легко болеть за команду, которая всегда побеждает. Очень много встречаю болельщиков, которые искренне с командой в любом положении. Перед ними, в первую очередь, извиниться хочется.

Наверное, хуже ситуации не было в истории. Нужно переламывать это. Только самим. Все хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно делать то, что принесет пользу команде. И если мы это все поймем и будем двигаться в одном направлении, эта ситация переломиться. Поэтому главное не сломаться, – сказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.