Ярослав Дыбленко: «В КХЛ сейчас 22 клуба, это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше команд. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию»
– Ты набрал 100 очков в КХЛ и скоро преодолеешь рубеж в 500 матчей. Что для тебя значат эти цифры? Много это или мало?
– Все идет именно так, как и должно. Я прохожу нелегкий путь. По ходу карьеры бывали взлеты и падения, травмы, мешавшие проводить мне полноценные сезоны. Слава Богу, что я выхожу из этих ситуаций новым человеком, более умным и психологически сильным.
Дай Бог, я преодолею рубеж в 500 игр в регулярном чемпионате и пойду дальше к новым целям и победам! Что касается 100 очков, то всегда приятно набирать результативные баллы и помогать команде. Поэтому эта цифра меня очень радует!
– Как тебе развитие КХЛ? Когда ты начинал было гораздо больше команд, а сейчас всего 22.
– В мой первый год, если не ошибаюсь, было 26 команд, а уже на следующий сезон – 28. Это круто, когда так много команд и большое разнообразие игроков и стилей. К сожалению, нас покинули иностранные клубы, где были очень солидные игроки.
Сейчас 22 клуба и это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше клубов в нашей лиге. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию и привлечению новых команд, – сказал защитник «Амура» Ярослав Дыбленко.