  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»
2

Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»

Ярослав Дыбленко больше не хочет высказываться о своей религиозности.

31-летний защитник «Амура» ранее сообщал, что принял ислам в 2017 году. 

– Как тебе религия помогает в сложных ситуациях? Например, когда зимой случился жуткий порез ноги?

– Пользуясь случаем, хочу закрыть тему моей религии. Это касается только меня и моей семьи. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает в моменты счастья и в моменты грусти.

Семья оказывает огромную поддержку, без которой моя жизнь не представляла бы никого смысла. Также хотел бы поблагодарить хирурга и весь медицинский персонал больницы в Череповце, всех тех, кто оперативно принял меня и качественно сделали операцию.

Было комфортно находиться там и очень приятно, что у нас в стране работают такие профессионалы. Огромное им спасибо! – сказал Дыбленко. 

Дыбленко о том, как стал мусульманином: «Давно пришел к этому. Много читал, узнавал. Мне это было интересно»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
религия
logoКХЛ
logoЯрослав Дыбленко
logoАмур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ярослав Дыбленко: «В КХЛ сейчас 22 клуба, это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше команд. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию»
21вчера, 17:33
Главные новости
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
17 минут назадТесты и игры
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Монреалю» по буллитам, «Коламбус» проиграл «Баффало», «Анахайм» разгромил «Юту»
9сегодня, 04:45
Плющев об увольнении Миронова из «Лады»: «Шараханья вместо продуманной политики. Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма»
2сегодня, 04:40
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Спартак», СКА против «Авангарда»
16сегодня, 04:25
Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
6сегодня, 03:55
Демидов остался без очков в предсезонном матче с «Питтсбургом» – 2 броска и 2 потери за 18:28 при 5:29 в большинстве. Он не забил буллит в серии
3сегодня, 03:40
Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем». Он отразил 19 из 20 бросков и уступил в серии буллитов
1сегодня, 03:25
Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой
сегодня, 03:10
«Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина
9вчера, 20:58Фото
Радулов догнал Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 10 очков в 7 матчах
4вчера, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Рассказов о поражении «Сибири» от «Северстали»: «В первом периоде не сыграли должным образом. Потом были возможности вытащить игру, но не получилось»
19 минут назад
Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»
27 минут назад
Пьетранжело отказался от операции на бедре, реабилитация дает положительные результаты. Насчет возможного возвращения защитника «Вегаса» в сезоне конкретики пока нет
47 минут назад
Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Юты». У него ассист, 1 бросок и «минус 1» при 1:6
сегодня, 04:55
Кравец о 8 бросках «Барыса» в матче против минского «Динамо»: «Нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне, не могли зацепиться»
сегодня, 04:10
Квартальнов об 1:0 с «Барысом»: «Содержание игры оставляет желать лучшего, но защищу ребят: лед был не просто ужасный, а очень ужасный. Молодежь в 4-м звене дала энергию»
вчера, 21:55
Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего не снимем!»
вчера, 21:42
Крикунов о 0:5 от «Локомотива»: «Не получилась у нас игра, мы старались, но напротив был чемпион. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке»
1вчера, 21:21
Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»
1вчера, 21:12
«Ванкувер» подписал контракты новичков с Паттерсоном и Габриэлем Чиаротом на 3 года
2вчера, 20:34