Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»

Ярослав Дыбленко больше не хочет высказываться о своей религиозности.

31-летний защитник «Амура » ранее сообщал, что принял ислам в 2017 году.

– Как тебе религия помогает в сложных ситуациях? Например, когда зимой случился жуткий порез ноги?

– Пользуясь случаем, хочу закрыть тему моей религии. Это касается только меня и моей семьи. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает в моменты счастья и в моменты грусти.

Семья оказывает огромную поддержку, без которой моя жизнь не представляла бы никого смысла. Также хотел бы поблагодарить хирурга и весь медицинский персонал больницы в Череповце, всех тех, кто оперативно принял меня и качественно сделали операцию.

Было комфортно находиться там и очень приятно, что у нас в стране работают такие профессионалы. Огромное им спасибо! – сказал Дыбленко.

