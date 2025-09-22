Епанчинцев о «Сибири»: «У нас четыре перелома. Нет травм приводящих каких-то. Не хватает ротации и конкуренции нам»
Вадим Епанчинцев рассказал о травмированных игроках «Сибири».
Сегодня клуб проиграл «Северстали» (2:4).
– Кого потеряли из-за травмы сегодня?
– Неколенко. У нас четыре травмы, четыре перелома. Нет травм приводящих каких-то. Не хватает ротации и конкуренции нам.
Хотелось сегодня и освежить, и наказать кого-то. Мы это не можем сделать, у нас много травм.
– Кто-то из травмированных близок к возвращению?
– Перелом – месяц отсутствия.
– И Климович тоже?
– Да, ему шайба попала в последней игре. Перелом голеностопа долго заживает, месяц минимум, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
