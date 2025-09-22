Пустозеров о кризисе «Ак Барса»: «Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, результат никого не устраивает»
Алексей Пустозеров поделился мыслями относительно результатов «Ак Барса».
Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.
– Можно сказать, что команда в кризисе сейчас?
– Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, и этот результат никого не устраивает.
– Личные переживания есть из-за подобных результатов?
– Чувствуешь ответственность в любом случае за результаты команды, особенно, когда идет такая полоса.
Любой момент чувствительнее воспринимаешь. Это никак не исправить, только через работу. Корить себя не поможет, будет только хуже.
– Что нужно команде перед выездной серией?
– Главное – быть друг за друга. Все вместе попали в такую ситуацию, все вместе должны вылезать. Сила – в единстве, – сказал нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
