Пустозеров о кризисе «Ак Барса»: «Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, результат никого не устраивает»

Алексей Пустозеров поделился мыслями относительно результатов «Ак Барса».

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

– Можно сказать, что команда в кризисе сейчас?

– Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, и этот результат никого не устраивает.

– Личные переживания есть из-за подобных результатов?

– Чувствуешь ответственность в любом случае за результаты команды, особенно, когда идет такая полоса.

Любой момент чувствительнее воспринимаешь. Это никак не исправить, только через работу. Корить себя не поможет, будет только хуже.

– Что нужно команде перед выездной серией?

– Главное – быть друг за друга. Все вместе попали в такую ситуацию, все вместе должны вылезать. Сила – в единстве, – сказал нападающий «Ак Барса » Алексей Пустозеров .