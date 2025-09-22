Паутов о пробном контракте с «Автомобилистом»: «Когда выпадает такой шанс, за него надо цепляться. Вопрос стоит не в финансах, а в возможности играть на топовом уровне, показать любовь к хоккею»

Юрий Паутов высказался о подписании пробного контракта с «Автомобилистом».

– Как вообще появился вариант с «Автомобилистом»? Ваши общие эмоции от такого предложения?

– Была предыгровая тренировка с «Рязанью‑ВДВ», мне позвонил агент и сказал, что есть возможность уехать в «Автомобилист» на пробный контракт. Если клуб все устроит, то подпишем полноценный, что логично.

Думаю, все все прекрасно понимают: когда выпадает такой шанс, особенно если речь идет про топ‑клуб, за него надо цепляться. Приятно, что «Автомобилист» обратил внимание, особенно посмотрев последний матч против «Челмета», пригласили, чтобы посмотреть на меня уже в КХЛ .

Сейчас вопрос стоит не в финансах, а в возможности играть на топовом уровне, показать всю любовь к хоккею своей игрой. Поэтому я сразу согласился и поехал.

– Почему именно пробный контракт?

– Клуб предложил такие условия. Я согласился, тем более что команда хорошая, я давно хотел попробовать себя в «Автомобилисте». Здесь очень высокая конкуренция, много хороших игроков, поэтому надеюсь, что тренерский штаб даст проявить себя в играх.

В любом случае спасибо клубу и тренерскому штабу за шанс проявить и показать себя, – сказал защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов .