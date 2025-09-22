  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Паутов о пробном контракте с «Автомобилистом»: «Когда выпадает такой шанс, за него надо цепляться. Вопрос стоит не в финансах, а в возможности играть на топовом уровне, показать любовь к хоккею»
0

Паутов о пробном контракте с «Автомобилистом»: «Когда выпадает такой шанс, за него надо цепляться. Вопрос стоит не в финансах, а в возможности играть на топовом уровне, показать любовь к хоккею»

Юрий Паутов высказался о подписании пробного контракта с «Автомобилистом».

– Как вообще появился вариант с «Автомобилистом»? Ваши общие эмоции от такого предложения?

– Была предыгровая тренировка с «Рязанью‑ВДВ», мне позвонил агент и сказал, что есть возможность уехать в «Автомобилист» на пробный контракт. Если клуб все устроит, то подпишем полноценный, что логично.

Думаю, все все прекрасно понимают: когда выпадает такой шанс, особенно если речь идет про топ‑клуб, за него надо цепляться. Приятно, что «Автомобилист» обратил внимание, особенно посмотрев последний матч против «Челмета», пригласили, чтобы посмотреть на меня уже в КХЛ.

Сейчас вопрос стоит не в финансах, а в возможности играть на топовом уровне, показать всю любовь к хоккею своей игрой. Поэтому я сразу согласился и поехал.

– Почему именно пробный контракт?

– Клуб предложил такие условия. Я согласился, тем более что команда хорошая, я давно хотел попробовать себя в «Автомобилисте». Здесь очень высокая конкуренция, много хороших игроков, поэтому надеюсь, что тренерский штаб даст проявить себя в играх.

В любом случае спасибо клубу и тренерскому штабу за шанс проявить и показать себя, – сказал защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoЮрий Паутов
logoМатч ТВ
logoВХЛ
logoРязань-ВДВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»
8сегодня, 15:26
«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 13:55
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
15сегодня, 10:05
Главные новости
Ярослав Дыбленко: «В КХЛ сейчас 22 клуба, это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше команд. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию»
423 минуты назад
Плющев об «Ак Барсе»: «Играют как бог на душу положит, цельного рисунка не видно. Хоккеисты слишком уверены в своих силах, выходят на лед не биться, а весело поиграть»
136 минут назад
КХЛ. «Локомотив» принимает «Сочи», «Шанхай» против «Торпедо», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» уступила «Северстали»
8241 минуту назадLive
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Коламбус» примет «Баффало», «Анахайм» – «Юту»
46 минут назад
Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»
сегодня, 16:30
Сергей Андронов: «В моей карьере пока пауза. Определенные обстоятельства не дают играть на том уровне, на котором могу»
5сегодня, 15:59
Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»
8сегодня, 15:26
«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»
12сегодня, 14:50
Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й
7сегодня, 14:20
Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей
87сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Грицюк о матче с «Рейнджерс»: «Я устал. Много борьбы, большая скорость, все ребята крупнее меня, но я наслаждался. У меня были хорошие партнеры, ребята поддерживали меня»
3 минуты назад
Коньков о старте «Динамо»: «Кудашов – сильный специалист, способный менять ситуацию в клубе. Никто лучше него эту команду не знает и не сможет найти решения»
1сегодня, 16:45
Уилсон о 0:3 в 1-м периоде с «Северсталью»: «Сказалась поездка на Дальний Восток, возможно. Против такой быстрой команды нужно играть в силовой хоккей, во 2-м периоде сыграли лучше»
1сегодня, 16:17
Епанчинцев о 2:4 от «Северстали»: «Безобразно начали матч, но нашли возможность заиграть, перешли на 3 звена. 3-й период хороший был, создавали моменты, боролись до конца»
4сегодня, 15:49
Козырев о 4:2 с «Сибирью»: «Важно, что вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, но концовку сыграли здорово»
сегодня, 15:41
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Динамо»: «Давили и не додавили, убили интрижку. Ребята хотели забить, была живая лавка, не получилось»
сегодня, 15:13
Нерс про «Эдмонтон»: «Выйти в двух сезонах подряд в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Нужно смотреть на вещи шире – мы должны продолжать стучаться в дверь»
6сегодня, 14:30
«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 13:55
Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры
4сегодня, 13:40
Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»
сегодня, 13:30