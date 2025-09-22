Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»
Руслан Абросимов стал лидером снайперской гонки в чемпионате КХЛ.
«Сибирь» принимает «Северсталь» (0:3, второй период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом матче две шайбы череповчан из трех забросил 24-летний нападающий Руслан Абросимов. В его активе стало 7 голов в 7 играх этого сезона.
Тем самым Абросимов возглавил список лучших снайперов сезона КХЛ, опередив Алекса Лиможа из минского «Динамо», на счету которого 6 шайб.
В общей сложности в активе Абросимова 8 (7+1) баллов за результативность на текущий момент.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
