Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»

Руслан Абросимов стал лидером снайперской гонки в чемпионате КХЛ.

«Сибирь » принимает «Северсталь » (0:3, второй период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом матче две шайбы череповчан из трех забросил 24-летний нападающий Руслан Абросимов . В его активе стало 7 голов в 7 играх этого сезона.

Тем самым Абросимов возглавил список лучших снайперов сезона КХЛ , опередив Алекса Лиможа из минского «Динамо », на счету которого 6 шайб.

В общей сложности в активе Абросимова 8 (7+1) баллов за результативность на текущий момент.