3

Кудашов установил рекорд «Динамо» в КХЛ по победам (177), опередив Знарка (176)

Алексей Кудашов стал самым побеждающим тренером в истории «Динамо» в КХЛ.

Московская команда обыграла «Амур» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Данная победа стала 177-й для Алексея Кудашова во главе клуба. Он установил рекорд «Динамо» в лиге по количеству побед, опередив Олега Знарка (176).

Кудашов возглавляет команду с сезона-2021/22.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoАмур
logoДинамо Москва
logoОлег Знарок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кудашов о «Динамо»: «Когда петух клюнул, включились, стали играть дисциплинированно и работать. Но движение нужно улучшить, рисунок должен быть четче»
1 минуту назад
Михайлов о ЦСКА: «Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно – Кубок Гагарина. Если команда будет прибавлять, а нападающие забрасывать – все будет в порядке»
121 минуту назад
«Локомотив» может обменять Лихачева. Хартли больше не рассчитывает на форварда (Артур Хайруллин)
1041 минуту назад
КХЛ. «Сибирь» играет с «Северсталью», «Локомотив» примет «Сочи», «Шанхай» против «Торпедо», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях
4246 минут назадLive
«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ
17сегодня, 11:40
«Ак Барс» отменил запланированный выходной после 1:6 от «Авангарда» («Бизнес Online»)
5сегодня, 10:55
Ансель Галимов: «В «Авангарде» играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом «Нефтехимике». Столько ребят проявляют себя, но почему-то в родном клубе их нет, да?»
4сегодня, 10:15
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
12сегодня, 10:05
Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом». Команда проиграла 1:6 («Бизнес Online»)
31сегодня, 09:01
У тренера «Ак Барса» Макрицкого плохие отношения с защитниками команды. Больше казанцев в КХЛ пропустила только «Лада» («Бизнес Online»)
7сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Крощинский и Холодилин дисквалифицированы на один матч. Федор начал драку с Никитой в матче «Трактора» и «Спартака» после его удара в колено Светлакову
256 минут назад
Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
4сегодня, 12:10
У «Амура» 5 поражений в 7 матчах сезона КХЛ. Дальше – игра с ЦСКА
сегодня, 11:55
Пустозеров о кризисе «Ак Барса»: «Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, результат никого не устраивает»
5сегодня, 11:30
Ночная хоккейная лига выразила соболезнования из-за смерти хоккеиста Василия Карташова во время матча: «Шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи»
сегодня, 11:15
«Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ
сегодня, 10:45
Михайлов о Спронге: «Хотелось бы лучшего, как говорят болельщики. В каждом матче должен доказывать, что он лидер»
1сегодня, 10:30
Гуска, Орлов и Юртайкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. 18-летний Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
1сегодня, 09:45
Хоккеисты «Ак Барса», тренеры и Валиуллин посетили церемонию прощания с болельщиком Агафоновым. Кресло фаната на «Татнефть-Арене» остается пустым – клуб обернул его шарфом
2сегодня, 09:31Фото
Брылин про 1+1 Грицюка против «Рейнджерс»: «Арсений оставил неплохое впечатление. Почувствовал скорость, силовую борьбу – он ее не стеснялся, чувствовал себя комфортабельно»
1сегодня, 09:16