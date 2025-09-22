Кудашов установил рекорд «Динамо» в КХЛ по победам (177), опередив Знарка (176)
Алексей Кудашов стал самым побеждающим тренером в истории «Динамо» в КХЛ.
Московская команда обыграла «Амур» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Данная победа стала 177-й для Алексея Кудашова во главе клуба. Он установил рекорд «Динамо» в лиге по количеству побед, опередив Олега Знарка (176).
Кудашов возглавляет команду с сезона-2021/22.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал КХЛ
