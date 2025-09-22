Кудашов о «Динамо»: «Когда петух клюнул, включились, стали играть дисциплинированно и работать. Но движение нужно улучшить, рисунок должен быть четче»
«Динамо» выиграло со счетом 3:1 в Хабаровске в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В первую очередь хочу отметить атмосферу, спасибо болельщикам. Сегодня сыграли строго, но могли забить больше.
Моменты создавали, есть что улучшать. И движение улучшить нужно, и в обороне понадежнее сыграть, и рисунок должен быть четче.
И, как я уже сказал, реализация должна быть тоже. Мы продолжаем над этим работать. Думаю, все будет хорошо.
– Можно ли сказать, что в этой поездке вы нащупываете свою игру?
– Конечно. Любая победа придает уверенности.
Когда петух клюнул уже, мы включились, стали играть более дисциплинированно и работать на команду. Команда старается выполнять игровое задание, соблюдать дисциплину, от этого появляется уверенность.
– Можно ли сказать, что самый тяжелый отрезок матча – концовка второго периода, когда была долгая атака «Амура»?
– В современном хоккее подобное сплошь и рядом: второй период, наложения соперника, не успели смениться.
В раздевалке я поблагодарил ребят, которые в тот момент оборонялись. Это тоже про самоотверженность и отдачу. Они надежно сыграли, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.