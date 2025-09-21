Крощинский о драке с Холодилиным: «Нельзя позволять сопернику чувствовать, что нас можно свободно бить. Если тронут одного, то налетят все»

Федор Крощинский высказался о поражении «Трактора» от «Спартака» (3:5) в КХЛ.

– «Спартак » – мастеровитая команда, одна из топовых в КХЛ . Игроки там умеют забивать. А нам не хватило свежести, уже восьмая игра кряду. Усталость накапливается. Но ничего страшного, сейчас будет пауза. Восстановимся и выйдем с новыми силами.

– Вы подрались с Никитой Холодилиным, чтобы защитить партнера? Он жестко встретил Андрея Светлакова.

– Нельзя позволять сопернику чувствовать, что нас можно свободно бить. Все должны понимать, что «Трактор» – одна большая команда. Если тронут одного, то налетят все.

– У вас получился продолжительный бой. Кто победил, на ваш взгляд?

– Не мне судить, я не видел драку со стороны. Проанализируем и посмотрим, кто победил. В следующий раз надо побольше попадать и поменьше получать.

– Вы ставите перед собой цель закрепиться в составе «Трактора»?

– Как и любого из нас, у меня задачи – помогать команде всем, что можно, и побеждать в каждом матче. И у нас одна цель – Кубок, – сказал защитник «Трактора » Федор Крощинский.