Крощинский о драке с Холодилиным: «Нельзя позволять сопернику чувствовать, что нас можно свободно бить. Если тронут одного, то налетят все»
– «Спартак» – мастеровитая команда, одна из топовых в КХЛ. Игроки там умеют забивать. А нам не хватило свежести, уже восьмая игра кряду. Усталость накапливается. Но ничего страшного, сейчас будет пауза. Восстановимся и выйдем с новыми силами.
– Вы подрались с Никитой Холодилиным, чтобы защитить партнера? Он жестко встретил Андрея Светлакова.
– Нельзя позволять сопернику чувствовать, что нас можно свободно бить. Все должны понимать, что «Трактор» – одна большая команда. Если тронут одного, то налетят все.
– У вас получился продолжительный бой. Кто победил, на ваш взгляд?
– Не мне судить, я не видел драку со стороны. Проанализируем и посмотрим, кто победил. В следующий раз надо побольше попадать и поменьше получать.
– Вы ставите перед собой цель закрепиться в составе «Трактора»?
– Как и любого из нас, у меня задачи – помогать команде всем, что можно, и побеждать в каждом матче. И у нас одна цель – Кубок, – сказал защитник «Трактора» Федор Крощинский.