Буцаев о СКА: «Один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина. В таком начале сезона петербуржцев нет ничего нового»

Вячеслав Буцаев считает СКА претендентом на победу в Кубке Гагарина.

Команда Игоря Ларионова крупно обыграла «Ладу» (3:0) в FONBET Чемпионате КХЛ. СКА выиграл четвертый матч подряд после двух поражений на старте сезона.

«Рано давать оценки игре СКА. В первом матче команда в петербургском дерби проиграла «Шанхаю». По игре китайцы выглядели гораздо предпочтительнее. После этого игра СКА стала выравниваться.

Не все гладко и стабильно, но в расположении Ларионова есть квалифицированные игроки в хорошем возрасте. Молодежь у СКА тоже достаточно интересная. В таком начале сезона в исполнении петербуржцев нет ничего нового. СКА – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина», – сказал бывший нападающий сборной России.