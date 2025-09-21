15

«Авангард» выиграл 5 матчей подряд. Сегодня – 6:1 с «Ак Барсом»

«Авангард» продлил победную серию.

Команда Ги Буше разгромила «Ак Барс» (6:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

Это пятая подряд победа омского клуба. 

«Авангард» идет на втором месте в Восточной конференции с 10 очками в 6 матчах, проведя на игру меньше лидирующего «Металлурга». В следующем матче команда сыграет на выезде со СКА, 23 сентября. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
