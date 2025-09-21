«Автомобилист» интересуется Мерриллом. У 33-летнего защитника 72 матча за «Миннесоту» в прошлом сезоне (Metaratings)
«Автомобилист» интересуется Джонатоном Мерриллом.
По информации Metaratings, 33-летний защитник попал в сферу интересов клуба из Екатеринбурга.
Сейчас Меррилл является свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 72 матча за «Миннесоту» с учетом плей-офф и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 8».
По ходу карьеры американец также выступал за «Нью-Джерси», «Вегас», «Детройт» и «Монреаль». На его счету 721 матч в НХЛ и 117 (24+93) очка.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости