«Автомобилист» интересуется Мерриллом. У 33-летнего защитника 72 матча за «Миннесоту» в прошлом сезоне (Metaratings)

«Автомобилист» интересуется Джонатоном Мерриллом.

По информации Metaratings, 33-летний защитник попал в сферу интересов клуба из Екатеринбурга.

Сейчас Меррилл является свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 72 матча за «Миннесоту » с учетом плей-офф и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 8».

По ходу карьеры американец также выступал за «Нью-Джерси», «Вегас», «Детройт» и «Монреаль». На его счету 721 матч в НХЛ и 117 (24+93) очка.