«Чикаго» урегулировал иск от неназванного экс-игрока по делу Кайла Бича. Клуб обвинялся в бездействии

«Чикаго» урегулировал судебный иск от бывшего игрока по делу Кайла Бича.

Хоккеист, чье имя не разглашается, подал в суд на организацию в 2023 году за бездействие в отношении бывшего тренера по видеосвязи Брэда Олдрича, которого обвинили в сексуальном насилии во время Кубка Стэнли 2010 года.

Ранее «Чикаго» также во внесудебном порядке удалось урегулировать иск от Кайла Бича, который и стал жертвой домогательств.

Отмечается, что «Блэкхокс » требовали закрыть дело по истечении срока давности, однако сторона истца доказала, что они ждали результатов независимого отчета о действиях клуба, который вышел в 2021 году. Таким образом, срок давности отсчитывается с даты выхода отчета.

«Мы признаем, что дело урегулировано, и не будем давать дальнейших комментариев по этому вопросу», – заявил клуб в пресс-релизе.

«Иск урегулирован по соглашению сторон», – подтвердили информацию адвокаты бывшего игрока.