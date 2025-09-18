«Чикаго» продлил Кайзера на 2 года с кэпхитом 1,7 млн долларов. Защитник – один из 4 игроков команды, оставшихся не в минусе в прошлом сезоне

«Чикаго» продлил Уайетта Кайзера на 2 года с кэпхитом 1,7 млн долларов.

23-летний защитник был в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка.

В прошлом сезоне американец провел 57 игр за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (4+4) очков при нейтральной полезности, 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:07.

Также на счету игрока 93 заблокированных броска и 54 силовых приема.

Всего в регулярках лиги у Кайзера 98 игр и 18 (4+14) баллов при полезности «минус 4».

Отметим, что Уайетт является одним из четырех игроков команды, завершивших прошлый сезон не в минусе по полезности . Также в списке форварды Илья Михеев (80 игр, «+4») и Сэм Ринзель (9 игр, «+1»), защитник Райан Грин (2 игры, «0»).