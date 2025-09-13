  • Спортс
  Романов о рекорде Овечкина: «Американцы и канадцы тоже гордятся его достижением. Рекорды существуют, чтобы их бить. Когда-то находится такой уникум»
Александр Романов высказался о матче, в котором Александр Овечкин побил рекорд.

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

– У тебя как у участника матча, в котором Александр Овечкин побил рекорд, какие воспоминания об этом? 

– Пока в памяти все детально, очень подробно. И момент гола, я смотрел с лавки. И рукопожатия, церемония. Все очень ярко, эмоционально, атмосферно. Сильный момент! 

– Вратарь ругаются, когда большинство, все знают, что Овечкин будет бросать из «офиса», и защитник должен что-то сделать, закрыть? Как защитнику помочь вратарю? 

– Наша система – защитник спасал, если ему шайба пройдет. За него больше нападающий отвечал. Все говорят: «Ну, что вы, дебилы что ли? Не знаете, что он бросает оттуда?» Знаем, но мы разбираем большинство [«Вашингтона»], в зону они входят вообще без участия Сани Овечкина. 

Он просто на синей линии стоит. То есть они могут 4 на 4 войти спокойно в зону. У них там тоже не три калеки катаются, очень мастеровитые ребята выходят на большинство. Они на первом месте шли весь год. 

Если ты будешь как дурак просто стоять с Овечкиным, то они разыграют. В зону не все могут войти, это очень тяжело. А 4 на 4 войти в зону еще тяжелее. Они это спокойно делают.

У них там Уилсон, Строум, Карлсон, Саня Овечкин. Они разбираются, очень техничные игроки, которые могут на носовом платке разыграть, отдать. Поэтому нужно не забывать, что Овечкин одну то положит, а потом еще 4 влетит от других. 

– Было ощущение гордости, что это твой соотечественник в Америке бьет рекорд? 

– Конечно! Не только у меня, у всех, думаю, и у канадцев, и американцев есть гордость. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Когда-то находится уникум, который может повторить и побить рекорд.

Конечно, мы ждали этого. Хотелось бы, может, чтобы не в матче против нас это случилось. Но это очень прикольно, что это в матче с нами случилось. Нам очки тогда позарез нужны были. Мы и выиграли, и эмоции получили, порадовались, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
