Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав

Александр Овечкин не сыграет за «Вашингтон» в первом выставочном матче.

40-летний капитан «столичных» не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном – против «Бостона ». Она пройдет в Бостоне 21 сентября (начало по московскому времени – в 00:00 22 сентября).

В состав «Кэпиталс» включены два российских форварда – Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев .

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.

Графика: соцсеть «Вашингтона».