Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав
Александр Овечкин не сыграет за «Вашингтон» в первом выставочном матче.
40-летний капитан «столичных» не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном – против «Бостона». Она пройдет в Бостоне 21 сентября (начало по московскому времени – в 00:00 22 сентября).
В состав «Кэпиталс» включены два российских форварда – Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.
Ранее стало известно, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.
Графика: соцсеть «Вашингтона».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
