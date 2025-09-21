  • Спортс
2

Юрзинов о КПК в Новосибирске: «Турнир в одном из самых хоккейных городов России станет украшением сезона. При железном занавесе значимость игр сборных еще более возросла»

Владимир Юрзинов одобрил проведение Кубка Первого канала в Новосибирске.

– Главное для вас событие в сентябре?

– Решение о проведении Кубка Первого канала в Новосибирске. Одном из самых хоккейных городов страны, в котором мне посчастливилось играть еще полвека назад, в свои игровые годы. Знаю не понаслышке, как любят и ценят нашу игру в Сибири.

– Почему именно это решения для вас главное?

– Для меня декабрьский турнир сборных всегда был знаковым, он считался малым чемпионатом мира, гарантировал ажиотаж.

После того, как опустился железный занавес, значимость турниров сборных еще более возросла, они стали глотком свежего воздуха – и для болельщиков, и для специалистов, и для самих хоккеистов. Такие турниры крайне важны для развития всей школы!

Ни секунды не сомневаюсь, что в декабре в Новосибирске будет огромный ажиотаж, и турнир станет украшением всего хоккейного сезона. Также он станет показателем развития нашей лиги, национального хоккея России, Беларуси, Казахстана, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
