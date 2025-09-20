«Динамо» не готово увольнять Кудашова из-за компенсации около 40 млн рублей («СЭ»)

«Динамо» не готово увольнять Алексея Кудашова из-за высокой неустойки.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вариант с расторжением контракта с главным тренером мог быть в случае трех поражений в играх с «Адмиралом», «Амуром» и «Шанхаем».

Сегодня бело-голубые победили команду из Владивостока по буллитам (4:3).

Отмечается, что один из главных факторов, сдерживающий руководство клуба от увольнения Кудашова – высокая компенсация. При досрочном расторжении договора специалист получит 100 процентов от общей суммы, что приблизительно равно 40 млн рублей.

«Динамо» после 6 матчей идет на 10-м месте в Западной конференции с 4 набранными очками.