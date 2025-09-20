Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»

Алексей Терещенко оценил волевую победу «Динамо» в игре с «Адмиралом» (4:3 Б).

Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила. После этого «Адмирал» снова вышел вперед. На отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру в овертайм. Победный буллит забил Комтуа.

«Динамо» с 5 очками после 6 матчей занимает 9-е место в Западной конференции.

– Хоккеисты «Динамо» – молодцы. Клубу нужна была любая победа, чтобы прервать серию поражений, почувствовать уверенность, играли достаточно неплохо, молодцы.

– Много разговоров было об отставке Алексея Кудашова, как считаете, насколько это оправданно?

– Алексей Николаевич говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. И в прошлом году то же самое было. Поэтому «Динамо» нужно еще потерпеть, и все будет нормально, – сказал бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко .