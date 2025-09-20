  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»
0

Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»

Алексей Терещенко оценил волевую победу «Динамо» в игре с «Адмиралом» (4:3 Б).

Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила. После этого «Адмирал» снова вышел вперед. На отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру в овертайм. Победный буллит забил Комтуа.

«Динамо» с 5 очками после 6 матчей занимает 9-е место в Западной конференции.

– Хоккеисты «Динамо» – молодцы. Клубу нужна была любая победа, чтобы прервать серию поражений, почувствовать уверенность, играли достаточно неплохо, молодцы.

– Много разговоров было об отставке Алексея Кудашова, как считаете, насколько это оправданно?

– Алексей Николаевич говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. И в прошлом году то же самое было. Поэтому «Динамо» нужно еще потерпеть, и все будет нормально, – сказал бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
logoАлексей Терещенко
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города: «Важная точка на карте российского хоккея. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов»
752 минуты назад
Бахмутов о «Динамо»: «Всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить тренера. Кроме Ротенберга, таких специалистов я не вижу»
14сегодня, 12:23
Кудашов о матче с «Амуром»: «У «Динамо» есть и желание, и силы. Не все у нас получается в плане игры, есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, все нормально»
сегодня, 11:30
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» против «Барыса», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
6321 минуту назадLive
Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»
34 минуты назад
Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города: «Важная точка на карте российского хоккея. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов»
752 минуты назад
Самонов о старте «Салавата»: «У нас перестройка. Новым молодым ребятам нужно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. Все будет нормально»
сегодня, 12:59
Драйзайтль хочет стать претендентом на «Селке»-2026: «С возрастом понимаешь, что другие аспекты игры так же увлекательны, как голы и передачи. Хорошо играть в защите – это тоже весело»
2сегодня, 12:53
Бахмутов о «Динамо»: «Всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить тренера. Кроме Ротенберга, таких специалистов я не вижу»
14сегодня, 12:23
Дементьев о недопуске России: «Нужно собрать сборные федеральных округов и проводить свой чемпионат в мае. Это будет серьезная подпитка, спрос на тренерские кадры, выборы игроков»
1сегодня, 11:56
Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все»
3сегодня, 11:18
Валерий Каменский: «Без россиян Олимпиада будет неполноценной, интерес будет меньше. Нельзя мешать политику со спортом. Сборная России должна участвовать под своим флагом»
8сегодня, 10:45
Кудашов о камбэке «Динамо»: «Труд не проходит бесследно. Ситуация у нас такая, что мы работаем и переламываем ее, разворачиваем удачу в свою сторону»
5сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
7 минут назад
Бландиси о СКА: «Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в КХЛ, и матчи это показывают. С ходом игры мы становимся только лучше»
41 минуту назад
«Автомобилист» подписал пробный контракт с Паутовым
сегодня, 13:14
Рокко Грималди: «Павел Буре – мой любимый российский хоккеист. Но, конечно, есть Овечкин. Надеюсь, он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель»
1сегодня, 12:30
Стюарт пропустит около полутора недель из-за травмы. Защитник «Салавата» получил мышечное повреждение (Metaratings)
сегодня, 12:08
Лямкин о старте «Ак Барса»: «Не все у нас получается, но мы не падаем духом. Работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры»
1сегодня, 11:44
Кудашов о матче с «Амуром»: «У «Динамо» есть и желание, и силы. Не все у нас получается в плане игры, есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, все нормально»
сегодня, 11:30
Комтуа после 4:3 с «Адмиралом»: «У «Динамо» есть небольшие проблемы с меньшинством, но в большинстве мы хорошо сработали. Рады, что все постепенно улучшается»
1сегодня, 10:56
Тамбиев о 3:4 от «Динамо»: «Мы потеряли очко. Удача немного от нас отвернулась. По самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам»
сегодня, 10:29
Хайруллин о большинстве СКА: «Уделяем этому компоненту много внимания. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо»
1сегодня, 09:57