  • Бабаев о недопуске России на ОИ: «МОК должен был допустить сборную из игроков НХЛ. Решения политизированы, это не красит организацию»
0

Шуми Бабаев заявил, что уровень хоккейного турнира Олимпиады упадет без России.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.

– Это не красит организацию, которая принимала это решение. Они исключают сборную России, и уровень соревнований сразу падает. И это в лишний раз доказывает, что все решения, которые принимаются, политизированы.

МОК должен был допустить сборную из тех игроков, кто выступает в НХЛ. Но там приняли другое решение, и значит они так видят ситуацию. Это политика, поэтому трудно что-то комментировать или предпринимать.

Уровень турнира будет другим без сборной России?

– Это однозначно. Мы же видим чемпионаты мира без сборной России. Как раньше говорили про Олимпийские игры без участия НХЛ, что уровень соревнований другой. Никто не отменял эти медали, они будут такие же олимпийские. Но уровень соревнований не тот, – сказал агент Шуми Бабаев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
Политика
logoШуми Бабаев
