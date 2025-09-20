Дементьев о недопуске России: «Нужно собрать сборные федеральных округов и проводить свой чемпионат в мае. Это будет серьезная подпитка, спрос на тренерские кадры, выборы игроков»

Алексей Дементьев высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила , что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.

– К сожалению, страны, которые представлены серьезными хоккейными командами, в большинстве не являются для нас дружественными. Похоже, что они имеют возможность диктовать условия по участию или неучастию сборной России в этих соревнованиях.

Сложно придумать альтернативу, но у меня есть идея. Нам нужно собирать сборные федеральных округов России и проводить свой чемпионат между этими командами. Вот это будет интересно сделать.

Можно собрать нормальные сборные, и соревнования, я думаю, также будут пользоваться интересом при вовлечении средств массовой информации.

– Когда можно будет проводить такой турнир?

– Проводить его во время чемпионата мира в мае. Это будет серьезная подпитка, спрос на тренерские кадры, скаутские службы, выборы игроков и все остальное.

Я не думаю, что будут большие сложности для создания таких команд и их участия. Май – самое оптимальное время, – считает агент Алексей Дементьев .