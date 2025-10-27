Вратарь «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я решил бросить, особо не раздумывал»

Российский вратарь прокомментировал свой гол в матче чемпионата Беларуси.

Вратарь «Славутича » Денис Синягин забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Динамо-Молодечно » в регулярном сезоне чемпионата Беларуси (3:1). Он также отразил 97,6% бросков.

– В третьем периоде второй игры с «Динамо-Молодечно» соперник мощно надавил на ваши ворота. Но вы хладнокровно нашли момент, прицелились и забросили шайбу. Какие мысли были в голове в этот момент?

– Я просто увидел, что игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, а его партнеры пошли меняться. Понимал, что у меня есть время, то есть не обязательно торопиться. И, когда развернулся, решил бросить. Не знаю, что в этот момент произошло – просто решил бросить, особо не раздумывал, если честно. Когда уже бросил, подумал, что сейчас проброс будет. А потом смотрю, ко мне Дидковский мчится – и тут я понял, что случился гол.

– Кстати, через несколько секунд вы, кажется, попробовали оформить дубль.

– Да, они дали мне еще один шанс! Но не получилось.

– Вы недавно присоединились к команде. Что ощущаете, когда все трибуны скандируют ваше имя не первую уже игру?

– Это шикарно! Супер! Полная арена, аншлаг – неважно, 10 тысяч, 20 тысяч или тысяча человек на трибуне – это колоссальная поддержка. Люди мощно помогают на домашнем льду. Это вызывает только радостные эмоции.

– Вратарь Игорь Шестеркин говорил, что его цель в карьере – забить гол. Вы раньше не думали об этом?

– Шестеркин, кажется, забивал в МХЛ за «Спартак»! Честно признаться, может, когда-то такие мысли были, буквально пару раз пробовал бросать – были такие моменты. Но, конечно, никогда не думал: «Надо сегодня забить, надо забить». Конечно, на такое не рассчитывал.

– Шайбу уже забрали себе?

– Да, мне ее подарили, – сказал Синягин.