  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я решил бросить, особо не раздумывал»
0

Вратарь «Славутича» Синягин про забитый гол в чемпионате Беларуси: «Игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, его партнеры пошли меняться. Я решил бросить, особо не раздумывал»

Российский вратарь прокомментировал свой гол в матче чемпионата Беларуси.

Вратарь «Славутича» Денис Синягин забил гол и сделал результативную передачу в игре с «Динамо-Молодечно» в регулярном сезоне чемпионата Беларуси (3:1). Он также отразил 97,6% бросков.

– В третьем периоде второй игры с «Динамо-Молодечно» соперник мощно надавил на ваши ворота. Но вы хладнокровно нашли момент, прицелились и забросили шайбу. Какие мысли были в голове в этот момент?

– Я просто увидел, что игрок «Динамо» забросил шайбу к нам в зону, а его партнеры пошли меняться. Понимал, что у меня есть время, то есть не обязательно торопиться. И, когда развернулся, решил бросить. Не знаю, что в этот момент произошло – просто решил бросить, особо не раздумывал, если честно. Когда уже бросил, подумал, что сейчас проброс будет. А потом смотрю, ко мне Дидковский мчится – и тут я понял, что случился гол.

– Кстати, через несколько секунд вы, кажется, попробовали оформить дубль.

– Да, они дали мне еще один шанс! Но не получилось.

– Вы недавно присоединились к команде. Что ощущаете, когда все трибуны скандируют ваше имя не первую уже игру?

– Это шикарно! Супер! Полная арена, аншлаг – неважно, 10 тысяч, 20 тысяч или тысяча человек на трибуне – это колоссальная поддержка. Люди мощно помогают на домашнем льду. Это вызывает только радостные эмоции.

– Вратарь Игорь Шестеркин говорил, что его цель в карьере – забить гол. Вы раньше не думали об этом?

– Шестеркин, кажется, забивал в МХЛ за «Спартак»! Честно признаться, может, когда-то такие мысли были, буквально пару раз пробовал бросать – были такие моменты. Но, конечно, никогда не думал: «Надо сегодня забить, надо забить». Конечно, на такое не рассчитывал.

– Шайбу уже забрали себе?

– Да, мне ее подарили, – сказал Синягин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Славутича»
logoДинамо-Молодечно
logoСлавутич
высшая лига Беларусь
Денис Синягин
logoИгорь Шестеркин
Артем Дидковский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»
19 минут назад
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Главное, что друг с золотыми ногами, убежал. Саша продолжал на дистанции наблюдать – это реакция профессионала»
29 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Оттава» против «Бостона»
39 минут назад
В «Тампе» были 4 вратаря из России. Назовете всех?
42 минуты назадТесты и игры
Третьяк о матче российской команды со сборной НХЛ: «Мы готовы в любой момент, они не готовы сыграть. Шайба на их стороне»
сегодня, 19:56
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»
сегодня, 19:33
Новый хоккейный тест на Спортсе»: сравниваем отцов и детей
сегодня, 19:30Тесты и игры
Кузнецов не набрал очков в 3-й игре подряд. Он стал 12-м форвардом «Металлурга» по игровому времени в матче с «Авангардом»
сегодня, 19:05
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду
сегодня, 18:34
КХЛ. «Авангард» уступил «Металлургу», «Ак Барс» обыграл «Адмирал», «Нефтехимик» победил «Барыс»
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мурашов признан лучшим игроком недели в АХЛ. Вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» отразил 51 из 52 бросков за 2 матча
2 минуты назад
Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли за день до проигранного матча с «Металлургом»
42 минуты назад
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»
56 минут назад
Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении «Ак Барса» – много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»
сегодня, 20:22
Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»
сегодня, 19:44
Кравец о 2:3 от «Нефтехимика»: «Многие в «Барысе» занимались не своей работой. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак»
сегодня, 19:14
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
сегодня, 18:54
Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)
сегодня, 18:27
Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»
сегодня, 17:19
Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи
сегодня, 16:52