Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Нефтехимика».

Команда из Астаны проиграла матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 2:3.

– По игре особо сказать нечего, неудачная игра с нашей стороны, много ошибок. Многие занимались не тем, чем нужно, не своей работой. Но результат мог быть другим, к сожалению, не удалось сравнять счет. Третий период можно записать в плюс. Игра принципиальная, с соперником мы боремся за плей‑офф, такая игра нас не устраивает.

– На силовую борьбу делали акцент?

– Акцент не делаем, но говорим, что силовые приемы делать надо. Видимость игры была плохой, а сколько раз поймали на себя шайбу – тоже большой плюс.

– Почему не показали хорошую игру?

– Плохое начало первого периода, много неточных передач. Защитники должны отдавать передачи, нападающие – бежать и забивать голы, вратари – ловить шайбы. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак, – сказал Кравец .