ФХР поздравила Бобровского с 37-летием: «Вратарь сборной России отмечает день рождения. Желаем здоровья, счастья, благополучия и красивых сэйвов»

ФХР поздравила Сергея Бобровского с днем рождения.

Сегодня, 20 сентября, вратарю «Флориды » исполнилось 37 лет.

«Сергею Бобровскому – 37. Вратарь сборной России, чемпион мира 2014 года отмечает сегодня день рождения.

Желаем здоровья, счастья, благополучия и красивых сэйвов», – говорится в сообщении ФХР .