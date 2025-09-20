ФХР поздравила Бобровского с 37-летием: «Вратарь сборной России отмечает день рождения. Желаем здоровья, счастья, благополучия и красивых сэйвов»
ФХР поздравила Сергея Бобровского с днем рождения.
Сегодня, 20 сентября, вратарю «Флориды» исполнилось 37 лет.
«Сергею Бобровскому – 37. Вратарь сборной России, чемпион мира 2014 года отмечает сегодня день рождения.
Желаем здоровья, счастья, благополучия и красивых сэйвов», – говорится в сообщении ФХР.
