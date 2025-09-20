Валерий Каменский: «Без россиян Олимпиада будет неполноценной, интерес будет меньше. Нельзя мешать политику со спортом. Сборная России должна участвовать под своим флагом»
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.
– Без российских спортсменов Олимпиада будет неполноценной, и интерес будет меньше.
– Можно сказать, что некоторые страны убирают сильного конкурента?
– Это было решение МОК. Я считаю, что нельзя мешать политику со спортом. Поэтому наша сборная должна участвовать под своим флагом.
А если наши спортсмены не участвуют в тех турнирах, где они в числе лидеров, то эти соревнования для меня не являются полноценными.
– Возвращение сборной России можно добиваться на политическом уровне?
– Нужно работать на всех уровнях. Должны работать все вместе – МОК, федерации, – заявил олимпийский чемпион Валерий Каменский.