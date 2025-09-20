Валерий Каменский: «Без россиян Олимпиада будет неполноценной, интерес будет меньше. Нельзя мешать политику со спортом. Сборная России должна участвовать под своим флагом»

Валерий Каменский высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила , что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.

– Без российских спортсменов Олимпиада будет неполноценной, и интерес будет меньше.

– Можно сказать, что некоторые страны убирают сильного конкурента?

– Это было решение МОК. Я считаю, что нельзя мешать политику со спортом. Поэтому наша сборная должна участвовать под своим флагом.

А если наши спортсмены не участвуют в тех турнирах, где они в числе лидеров, то эти соревнования для меня не являются полноценными.

– Возвращение сборной России можно добиваться на политическом уровне?

– Нужно работать на всех уровнях. Должны работать все вместе – МОК, федерации, – заявил олимпийский чемпион Валерий Каменский .