Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»
Никита Дишковский высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.
«Это потеря не только для России, но и для всего мира. Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея.
Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, это когда-нибудь случится», – сказал нападающий СКА Никита Дишковский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
