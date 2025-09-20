Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»

Никита Дишковский высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила , что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты.

«Это потеря не только для России, но и для всего мира. Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея.

Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, это когда-нибудь случится», – сказал нападающий СКА Никита Дишковский.