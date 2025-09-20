Лямкин о старте «Ак Барса»: «Не все у нас получается, но мы не падаем духом. Работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры»
Никита Лямкин высказался о неудачном старте «Ак Барса» в сезоне-2025/26.
Клуб занимает 10-е место в таблице Востока с 5 очками и 2 победами в 6 играх.
«Все команды вкатываются в сезон. Да, не все получается у нас в сентябре, но мы точно не падаем духом, работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры.
Самое главное – партнеров не подводить в большинстве (улыбается). А то привезешь, и как в глаза смотреть потом. Тренирую свой бросок постоянно, стараюсь отточить его эффективность по максимуму», – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
