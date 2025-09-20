Илья Сафонов: «Посмотрел турнирную таблицу – первый раз такое увидел. Надеюсь, победа над «Салаватом» придаст «Ак Барсу» уверенности»

Илья Сафонов поделился эмоциями после победы в матче против «Салавата Юлаева» (3:1).

«Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Востока с 5 очками и 2 победами в 6 играх сезона.

«Слава богу, что победили. Тренер нас похвалил. Будем считать, что сыграли хорошо. Надо работать дальше.

Рано о чем-то говорить, это всего лишь одна игра. Но надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. Вчера посмотрел турнирную таблицу – первый раз такое увидел.

Хотел ли драться? Нет, я провел чистый силовой прием, а соперник пошел заступаться за своего. Пришлось ответить. Повезло с заброшенной шайбой? Везет сильнейшим. Дай бог, чтобы так было», – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов .

Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5