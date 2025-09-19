Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»

Анже Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26.

38-летний капитан «Лос-Анджелеса » объявил об этом в четверг.

«Я почувствовал, что сейчас самое подходящее время, чтобы сообщить об этом.

После прошлого сезона у меня было время, чтобы подумать о будущем и обсудить его с семьей. После долгих раздумий я решил, что этот сезон станет моим последним в НХЛ . Я принял это решение с тяжелым сердцем.

Но моя жена и дети заслуживают того, чтобы их муж и отец был с ними чаще, особенно в важные моменты.

Дети каждое лето с нетерпением ждут поездки в Словению. Мои родители до сих пор там живут, вся наша большая семья там. Мы вернемся на какое-то время, сделаем глубокий вдох и посмотрим, что будем делать дальше», – сказал Копитар.

На счету словенца 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ (все в составе «Кингс») и 1278 (440+838) очков при полезности «+108».

Он дважды выиграл награду лучшему оборонительному форварду лиги («Селки Трофи», 2015/16, 2017/18), трижды – награду джентльмену на льду («Леди Бинг Трофи», 2015/16, 2022/23 и 2024/25), а также получил приз Марка Мессье за лидерские качества (2021/22).

В плей-офф Копитар провел 103 матча и набрал 89 (27+62) очков. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014).

Предстоящий сезон будет для Анже 20-м в карьере в лиге.