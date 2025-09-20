Комтуа после 4:3 с «Адмиралом»: «У «Динамо» есть небольшие проблемы с меньшинством, но в большинстве мы хорошо сработали. Рады, что все постепенно улучшается»

Максим Комтуа высказался о волевой победе «Динамо» в игре с «Адмиралом» (4:3 Б).

Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Комтуа и Джордана Уила. После этого «Адмирал» снова вышел вперед. На отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру во Владивостоке в овертайм. Победный буллит забил Комтуа.

«Приезжать [сюда] из Москвы всегда сложно. В первом периоде мы старались включить ноги, а потом уже играли достаточно хорошо. Поэтому рады, что добились здесь успеха.

У нас есть сейчас небольшие проблемы с меньшинством, но в большинстве мы хорошо сработали. Это самое главное. Мы рады, что у нас все постепенно улучшается, поэтому рады сегодняшней победе», – сказал нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа .

