Тамбиев о 3:4 от «Динамо»: «Мы потеряли очко. Удача немного от нас отвернулась. По самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам»

Леонид Тамбиев высказался о матче «Адмирала» с московским «Динамо» (3:4 Б).

Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила. «Адмирал» снова вышел вперед, но на отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру в овертайм. Победный буллит забил Максим Комтуа.

– Мы провели хороший матч. Мы не приобрели, а потеряли очко. Немного от нас отвернулась удача. Но по самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам.

– Что сказали хоккеистам после матча?

– Это пусть в раздевалке останется, это командная кухня.

– Не было идеи поменять Гуску на буллиты?

– Сейчас как раз об этом говорили. Дальше посмотрим. Но до буллитной серии тренер по вратарям идею такую не дал, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:3. Броссо сравнял за 5 секунд до конца 3-го периода, Комтуа забил победный буллит

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
