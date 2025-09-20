Тамбиев о 3:4 от «Динамо»: «Мы потеряли очко. Удача немного от нас отвернулась. По самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам»
Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила. «Адмирал» снова вышел вперед, но на отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру в овертайм. Победный буллит забил Максим Комтуа.
– Мы провели хороший матч. Мы не приобрели, а потеряли очко. Немного от нас отвернулась удача. Но по самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам.
– Что сказали хоккеистам после матча?
– Это пусть в раздевалке останется, это командная кухня.
– Не было идеи поменять Гуску на буллиты?
– Сейчас как раз об этом говорили. Дальше посмотрим. Но до буллитной серии тренер по вратарям идею такую не дал, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
«Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:3. Броссо сравнял за 5 секунд до конца 3-го периода, Комтуа забил победный буллит