Кудашов о камбэке «Динамо»: «Труд не проходит бесследно. Ситуация у нас такая, что мы работаем и переламываем ее, разворачиваем удачу в свою сторону»

Алексей Кудашов оценил волевую победу «Динамо» в игре с «Адмиралом» (4:3 Б).

Клуб из Москвы уступал 0:2 к 21-й минуте, но отыгрался благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила. После этого «Адмирал » снова вышел вперед.

На отметке 59:55 нападающий «Динамо» Девин Броссо перевел игру в овертайм. Победный буллит забил Максим Комтуа.

– Отличная атмосфера, шумный стадион. Думаю, что игра понравилась зрителям, потому что была зрелищной – то одни атаковали, то вторые – и хорошие голы были. С интригой. Рад, что эту интригу мы развернули в свою сторону.

– Сложнейший матч для вашей команды. Какие слова вы нашли, чтобы поддержать игроков и сподвигнуть их на такой камбэк?

– Вы правильно сказали, потому что «Адмирал» играет очень организованно. Перед игрой на собрании мы уделили внимание тому, что в последних двух матчах они не пропустили ни одной шайбы. Было тяжело, но в нужный момент забили большинство, выстояли в меньшинстве.

И характер. Где-то перешли на три звена, добавили энергии. И игроки верили. И ситуация у нас была такая – и остается такой – что мы работаем и переламываем ее, разворачиваем удачу в свою сторону. Труд не проходит бесследно, поэтому будем продолжать через труд и работу, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .