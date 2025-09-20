Сапего о 3:2 с «Динамо» Минск: «Было заметно, что пауза сыграла со СКА злую шутку. Хорошо, что смогли вернуться в игру»

Сергей Сапего высказался о победе над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

Игра прошла 19 сентября. Это был первый матч СКА с 14 сентября.

– Сергей, получилось четыре дня простоя. Подзаржавели за это время?

– Наверное, да. Лучше играть, тогда находишься в тонусе. Возможно, отсюда и неудачный старт. Но хорошо, что смогли вернуться в игру. Впереди еще две встречи – готовимся дальше.

– Ощущалось это по игре, что ножки не бегут так, как раньше?

– Повторюсь: сначала было заметно, что пауза сыграла с нами злую шутку. Но в целом по ощущениям все было нормально.

– Во втором периоде вы неожиданно выиграли по силовым приемам у команды Дмитрия Квартальнова – 8:2. Как это объяснить?

– Вероятно, тем, что больше играли в своей зоне, приходилось чаще вступать в борьбу, вязать, применять силовую игру. Если бы играли в атаке, ситуация была бы иной.

Нужно делать выводы и стараться больше играть в чужой зоне – так нам будет проще.

– Как лично для вас складываются матчи против родного Минска? Есть ли звонки от друзей, подколы перед игрой?

– Нет, никаких угроз. Ребята приезжают – можем сходить поужинать перед матчем, пообщаться, вспомнить старые времена. В целом отношусь к этому как к обычной игре и настраиваюсь соответствующе, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.