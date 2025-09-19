  • Спортс
  • Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»
Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом» (3:1) в Fonbet КХЛ.

– Понимали, что соперник, скорее всего, отдаст нам шайбу, будет играть на контратаках. Так и получилось, ребята – молодцы, мы провели ровно все 60 минут, это была командная победа. Хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что серия матчей была неудачная, но нас в каждой игре поддерживали. Спасибо за это.

– Такая победа раскрепостит команду перед важной встречей с «Авангардом» и выездной серией.

– Да, в предыдущих матчах после таких результатов появилась закрепощенность, это было заметно. Например, у Гриши Денисенко в Омске примерно с этой же позиции бросал и попал в девятку в более сложной ситуации, то сегодня бросал с центра, но попал во вратаря.

Тем не менее, такие игры помогают, раскрепощают мы заостряли внимание на этом. Да, «Зеленое дерби», был соблазн сыграть на эмоциях, но мы приняли решение сыграть строго, с постоянным давлением. По содержанию это одна из лучших игр в сезоне.

– Вы вернули сочетания троек, которые принесли результат в Омске.

– Да, об этом тоже думали. Денисенко и Алистров добавились перед стартом сезона, поэтому приходится в играх проверять новые связки, игра диктует перемены. Ищем сочетания, которые в важные моменты матча будут работать лучше, чем соперники.

– Кто руководит большинством в отсутствие Алексея Тертышного?

– Он с нами на связи, общаемся по видео. Несколько дней у него высокая температура, возможно, завтра-послезавтра уже присоединится к команде. Но большинством он так и занимается, а на месте уже мы сами объясняем. Либо я, либо Денис Ячменев.

– Можно ли сказать, что в большинстве вы перешли на простую игру?

– Решили немножко поменять сочетания, потому что видим, что не все получается. Ребята приобретают уверенность, и будем нарабатывать эти розыгрыши, потому что большинство – это в первую очередь наработки. Сейчас времени для тренировок не так много, где-то теорией добираем. Будем искать возможность, чтобы максимально была практика.

– Стоит ли ждать подключения игроков системы? Тимофей Жулин хорошо выглядел в основе.

– Мы постоянно с ним говорили и летом, и сейчас объясняем, какие моменты нужно поправлять. Он показал, что может играть в КХЛ, и играть хорошо. Но пока ему не хватает стабильности в силу возраста и опыта. Поэтому отправили его за игровой практикой в Альметьевск. Посмотрим, проанализиуем матчи, может, он появится. Но Тимофей в любом случае в нашей обойме.

– Вы испытывали давление после трех поражений? Руководство писало или звонило?

– Наверное, и большую ответственность, и давление. Мы ведь видим, как нас поддерживают болельщики, как все ждали этой победы. С руководством мы всегда на связи – и в хорошие периоды, и в неудачные.

– Вы пошли на непопулярные меры, собрали команду накануне поздно вечером. Планируете это дальше использовать?

– Завтра будет такое же расписание, у нас впереди важный матч, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
