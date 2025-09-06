Третьяк о смерти Кена Драйдена: «Великий спортсмен, один из лучших канадских вратарей всех времен, настоящий интеллектуал. Хоккейная семья понесла тяжелую утрату»

Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Кена Драйдена.

В субботу стало известно о смерти 6-кратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Монреаля » и члена Зала хоккейной славы, ему было 78 лет. В 1972 году Драйден был одним из вратарей сборной Канады в Суперсерии против сборной СССР.

«Хоккейная семья понесла тяжелую утрату. Кен Драйден – великий спортсмен, один из лучших канадских вратарей всех времен. А еще он замечательный человек, один из самых ярких представителей того достойного поколения канадцев, которое с большим уважением относилось к нашему хоккею, к нашей стране и к ее жителям.

Мы знали друг друга с 1969 года, когда впервые встретились на льду на уровне сборных. Уже тогда было понятно, что это голкипер с большим будущим. И у Драйдена действительно сложилась великая карьера: шесть побед в Кубке Стэнли, пять призов лучшему вратарю НХЛ , игра в воротах сборной Канады в самых эпохальных, исторических матчах, таких как Суперсерия-1972.

Встречаясь, мы часто вспоминали и состоявшийся в новогоднюю ночь-1975/76 матч «Монреаль» – ЦСКА , где ворота канадской команды защищал он, а ворота советской – я.

Мы с Драйденом не просто уважали друг друга. Мы по-настоящему дружили на протяжении десятилетий. Приезжая в Канаду, я постоянно встречался с Кеном, беседовал с ним на самые разные темы.

Драйден в жизни был настоящим интеллектуалом. Образованный, с широким кругозором и широким кругом интересов. С ним можно было поговорить не только о спорте, но и о том, что происходит в мире, как он меняется, как живут люди в разных странах.

Кстати, и в воротах Драйден был успешен во многом за счет интеллекта. Он читал игру, он мог просчитать развитие событий, понять, что произойдет в его зоне в следующую секунду и откуда пойдет бросок. Рослые, крупные голкиперы нередко делают ставку на габариты, но Кен во главу угла ставил мысль, умный подход к игре.

Драйден всегда испытывал теплые чувства к нашему хоккею, к нашей стране. На «Приз Известий» он приезжал еще в 1983-м. Сохранилась даже фотография из Дворца спорта «Лужники» – я в свитере сборной СССР, он, уже завершивший карьеру хоккеист, в строгом костюме.

Кен с удовольствием гостил в России и с удовольствием звал в гости меня. Одна из самых памятных поездок состоялась в 2007-м – в Монреале посетил церемонию поднятия символического стяга Драйдена и даже выступил с речью на льду знаменитого «Форума». Арены, где Кен блистал на протяжении более чем десяти лет в свитере клуба, арены, где мы играли друг против друга в незабываемом первом матче Суперсерии-1972.

По окончании спортивной карьеры Драйден остался человеком, нацеленным на созидание. Он стремился сделать жизнь в своей родной стране лучше. Ради того, чтобы помочь соотечественникам, пошел в активную политическую жизнь, был депутатом и министром соцобеспечения.

Эти стремления тоже показывают, что Кен был хорошим человеком. Добрым умным, отзывчивым, открытым к новому. И тем тяжелее осознавать, что такого замечательного хоккеиста и замечательного друга с нами больше нет», – сказал президент ФХР, экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.