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Шестеркин о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, но мы не вправе решать. Представлять страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание»

Игорь Шестеркин прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее ИИХФ сформировала группы на олимпийский хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это решение.

«Конечно, это обидно. Для любого спортсмена попасть на Олимпиаду и представлять свою страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание.

Но мы не вправе решать», – сказал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде – впервые с 2014-го. ИИХФ подписала соглашение с руководством лиги, Ассоциацией игроков и МОК о турнире 2026 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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