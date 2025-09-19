Ковальчук про обмен в «Нью Джерси»: «За мной летит Ламорелло, монстр, такой итальяшка, мафиозник. Он говорит: «Надо побриться, постричься. Галстук есть?» А у меня в жизни галстука не было»

Илья Ковальчук рассказал про переход в «Нью-Джерси» и общение с Лу Ламорелло.

«У меня еще товарищ приехал, как раз в тот момент, когда меня должны были обменять. Мы на обеде сидим, он мне говорит: «Главное, чтобы не в «Нью-Джерси», я говорю: «Да и шанса ноль, как меня могут туда поменять?»

Потому что я приехал в офис к генеральному, они мне предлагали контракт на 12 лет, но я знал уже, что команда в Виннипег переезжает, не хотел ехать [туда]. Виннипег, Канада, Манитоба, минус 40. Я думаю, это совсем другое. И я говорю: «Нет, я выйду на рынок свободных агентов». Он говорит: «Хорошо, мы тебя тогда обменяем».

Все, уехал обедать, и друг мне говорит: «Главное не в «Нью-Джерси», они же еще «Дэвилс», типа дьяволы, мы верующие люди». Я говорю: «Да нет, ну какой, шанса ноль».

Я как сейчас помню, мы летим в Вашингтон на игру, я к генеральному подхожу, а у нас на одну игру всего выезд. Одна игра, мы туда и обратно. А когда на один день едешь, ничего не берешь, только косметичку и какой-нибудь портфель. Я говорю: «Точно меня в Вашингтоне не поменяют?» Он мне говорит: «Да нет, конечно, Кови, ты что, я тебе слово даю, все нормально».

Я беру косметичку, у меня там зубная щетка, парфюм и расческа, и в портфеле майка и шорты. Прилетаем, идем на ужин, мне помощник генерального звонит. Сам [генеральный] не позвонил мне, негодяй (улыбается). Дон Уоделл, он сейчас в «Коламбусе» работает. Все, говорит, мы тебя поменяли. Я спрашиваю куда, он говорит: «В Нью-Джерси».

А в Нью-Джерси правила: там надо бриться, стричься, там костюмы, галстуки. У меня ни одного галстука не было никогда в жизни, и за мной летит Лу Ламорелло . Это просто монстр, ну очень крутой чувак в хоккее, много чего выиграл, такой итальяшка, мафиозник.

Он прилетел на маленьком самолете. Я говорю: «Может я до Атланты? Там вещи». Он говорит: «Нет, у нас завтра игра с «Торонто» важная. Полетели».

И мы сидим в этом самолете, он вот так, как мы вот друг напротив друга, мне говорит: «Так, ну завтра надо побриться, постричься, обязательно за тобой с утра заедут. У тебя галстук есть?» Я говорю: «Нет». Так ладно, это мы решим. А костюм?» – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук в шоу «БЭНЧ» Левана и Мераба Горозия.