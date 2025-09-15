«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26
«Детройт» представил форму к 100-летию клуба.
«Основанная в 1926 году как одна из франшиз Оригинальной шестерки НХЛ, команда изначально называлась «Детройт Кугарс», затем «Детройт Фалконс», а в 1932 году взяла название «Ред Уингс».
Наследие франшизы тесно связано с городом, который она считает своим домом, и с гордостью почитается поколениями преданных болельщиков», – говорится на сайте клуба.
Сообщается, что команда будет играть в этой форме в ряде домашних матчей в сезоне-2025/26.
Впервые «Детройт» сыграет в ней 9 октября против «Монреаля».
Фото: x.com/DetroitRedWings
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Детройта»
