«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26

«Детройт» представил форму к 100-летию клуба.

«Основанная в 1926 году как одна из франшиз Оригинальной шестерки НХЛ , команда изначально называлась «Детройт Кугарс», затем «Детройт Фалконс», а в 1932 году взяла название «Ред Уингс».

Наследие франшизы тесно связано с городом, который она считает своим домом, и с гордостью почитается поколениями преданных болельщиков», – говорится на сайте клуба.

Сообщается, что команда будет играть в этой форме в ряде домашних матчей в сезоне-2025/26.

Впервые «Детройт» сыграет в ней 9 октября против «Монреаля».

Фото: x.com/DetroitRedWings