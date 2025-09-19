Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба

Марк Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс».

Комплект посвящен предстоящему 100-летию клуба из Нью-Йорка.

Дизайн формы максимально приближен к варианту, использовавшемуся в первом сезоне в истории «Рейнджерс » (1926/27). Основным цветом команды тогда являлся светло-синий.

Мессье выступал за «Рейнджерс» с 1991 по 1997 и с 2000 по 2004 годы. В 1994 году он был капитаном команды, выигравшей Кубок Стэнли – последний в истории клуба на сегодня.

Фото: официальный сайт НХЛ .