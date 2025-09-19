Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
Гендиректор «Лады» высказался о расторжении контракта с Борисом Мироновым.
«Причина смены главного тренера только одна – это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение.
Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.
На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
