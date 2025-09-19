  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
5

Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»

Гендиректор «Лады» высказался о расторжении контракта с Борисом Мироновым.

«Причина смены главного тренера только одна – это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение.

Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
Борис Миронов
logoКХЛ
отставки
logoЛада
logoАлександр Харламов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать агрессивно и быстро»
сегодня, 04:30
Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
8сегодня, 02:40
Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
сегодня, 02:15
Главные новости
«Трактор» о комментаторах матча с «Нефтехимиком»: «Кузи не будет, отбой. Возможно, он будет комментировать СКА – «Динамо» Минск, мы не знаем»
18 минут назад
КХЛ. «Сибирь» победила «Амур», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
6414 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк об игре сына в матче с «Сибирью»: «Я его посадил. Надо быть быстрее»
326 минут назад
Вячеслав Фетисов: «В МОК творят беспредел, налицо уже четверные стандарты. Если сделают такое же заявление о России, как об Израиле, будем рады. Но не верится в это»
749 минут назад
Десятков назначен главным тренером «Лады»
755 минут назад
«Лада» расторгла контракт с главным тренером Мироновым. Клуб проиграл 4 из 5 игр в сезоне
12сегодня, 11:44
Кучеров о вылете «Тампы» в 1-м раунде: «Тут камеры. Не могу сказать, что думаю об этом на самом деле. Наверное, дело в стабильности и дисциплине»
5сегодня, 11:29
Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»
4сегодня, 09:56
Чинахов о тренере «Коламбуса»: «Мы общаемся, понимаем друг друга. Хочу показать на льду, на что я способен»
1сегодня, 09:42
«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»
2сегодня, 09:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
18 минут назад
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
35 минут назад
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на только победу»
1сегодня, 10:50
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
2сегодня, 10:44
Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
1сегодня, 10:34
Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»
2сегодня, 10:19
Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»
4сегодня, 09:50
Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
сегодня, 08:59