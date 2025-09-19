Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»

Артем Земченок рассказал о цели «Лады» на сезон-2025/26.

«Цель у нас одна – попасть в плей-офф. Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые.

Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, но все зависит от нас», – сказал защитник «Лады» Артем Земченок.

На данный момент клуб находится на 11-м месте в таблице Западной конференции.