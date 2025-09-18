Доминге о Новосибирске: «Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я приехал из холодного места, это не будет проблемой. Пока мне все нравится»
Луи Доминге ассоциирует слово «Сибирь» с холодом.
33-летний канадец стал игроком новосибирского хоккейного клуба в межсезонье.
– Что слышали о Сибири до приезда сюда?
– Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я сам приехал из холодного места – не знаю, насколько холодно будет здесь, но у меня точно холодно. Так что не думаю, что это будет проблемой.
Я спрашивал у других игроков о Новосибирске, и они говорили только хорошее. Пока мне все нравится, – сказал Доминге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
