Доминге о Новосибирске: «Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я приехал из холодного места, это не будет проблемой. Пока мне все нравится»

Луи Доминге ассоциирует слово «Сибирь» с холодом.

33-летний канадец стал игроком новосибирского хоккейного клуба в межсезонье.

– Что слышали о Сибири до приезда сюда?

– Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я сам приехал из холодного места – не знаю, насколько холодно будет здесь, но у меня точно холодно. Так что не думаю, что это будет проблемой.

Я спрашивал у других игроков о Новосибирске, и они говорили только хорошее. Пока мне все нравится, – сказал Доминге .