Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»

Сергей Самсонов считает, что Георгий Меркулов правильно остался в «Бостоне».

24-летний нападающий в межсезонье заключил двусторонний контракт с «Брюинс».

За 4 сезона в системе клуба он провел 10 матчей в НХЛ (1 очко, 0+1) и 201 в АХЛ (179 очков, 70+109).

«Если честно, я как раз не думаю о том, что ему стоит покидать клуб. «Бостон » ожидает небольшая перестройка, я надеюсь, что он получит шанс.

Когда тебя драфтует клуб, то он тебя немного знает, знает твои сильные стороны. Может, в далекой, но все же в обойме он был.

Я желаю ему удачи, у него в АХЛ были хорошие сезоны, но определенного шанса он пока не получал», – сказал бывший игрок «Брюинс».