Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»
Сергей Самсонов считает, что Георгий Меркулов правильно остался в «Бостоне».
24-летний нападающий в межсезонье заключил двусторонний контракт с «Брюинс».
За 4 сезона в системе клуба он провел 10 матчей в НХЛ (1 очко, 0+1) и 201 в АХЛ (179 очков, 70+109).
«Если честно, я как раз не думаю о том, что ему стоит покидать клуб. «Бостон» ожидает небольшая перестройка, я надеюсь, что он получит шанс.
Когда тебя драфтует клуб, то он тебя немного знает, знает твои сильные стороны. Может, в далекой, но все же в обойме он был.
Я желаю ему удачи, у него в АХЛ были хорошие сезоны, но определенного шанса он пока не получал», – сказал бывший игрок «Брюинс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости