Хайман пропустит начало сезона НХЛ из-за операции на запястье. В «Эдмонтоне» ожидают, что форвард вернется в начале ноября

Зак Хайман пропустит начало сезона НХЛ из-за операции на запястье.

33-летний форвард перенес операцию в межсезонье. Он получил травму в 4-м матче финала Западной конференции против «Далласа», после чего плей-офф для него завершился.

Игрок не принимал участия в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2-4). 

В «Ойлерс» ожидают, что Хайман вернется в строй в начале ноября. 

В прошлом сезоне нападающий столкнулся со спадом результативности – 27 шайб и 44 очка в 73 играх в регулярке против 54 голов и 77 очков в сезоне-2023/24. 

В 15 играх плей-офф Зак набрал 11 (5+6) баллов. У него остается еще 3 сезона по контракту с клубом с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Райана Ришо
