Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»

Никита Лямкин высказался о неудачной игре «Ак Барса» на старте сезона.

В 5 матчах на старте сезона FONBET КХЛ казанцы набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в Восточной конференции.

Вчера клуб уступил дома «Нефтехимику » (1:2).

– Какие эмоции от игры?

– Очень плохие. Поражение.

– Есть мысли, что не дожали соперника и могли забить?

– Два удаления в третьем периоде привели к голам. Надо стараться держать себя в руках и не удаляться, созидать в атаке и больше реализовывать. Конечно, в концовке были моменты, но уже нет смысла про них говорить, мы проиграли матч.

– Почему у команды не получается побеждать?

– Дело в нас, в тех, кто выходит на лед. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин – лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут.

– Эмоционально опустошены после трех поражений подряд?

– Да, неприятно, что мы так неудачно стартанули. Но еще весь сезон впереди, мы постараемся перестроиться и выйти из этой неприятной ситуации, – сказал защитник «Ак Барса ».