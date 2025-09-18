  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»
0

Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»

Никита Лямкин высказался о неудачной игре «Ак Барса» на старте сезона.

В 5 матчах на старте сезона FONBET КХЛ казанцы набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в Восточной конференции. 

Вчера клуб уступил дома «Нефтехимику» (1:2). 

– Какие эмоции от игры?

– Очень плохие. Поражение. 

– Есть мысли, что не дожали соперника и могли забить?

– Два удаления в третьем периоде привели к голам. Надо стараться держать себя в руках и не удаляться, созидать в атаке и больше реализовывать. Конечно, в концовке были моменты, но уже нет смысла про них говорить, мы проиграли матч. 

– Почему у команды не получается побеждать?

– Дело в нас, в тех, кто выходит на лед. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин – лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут. 

– Эмоционально опустошены после трех поражений подряд?

– Да, неприятно, что мы так неудачно стартанули. Но еще весь сезон впереди, мы постараемся перестроиться и выйти из этой неприятной ситуации, – сказал защитник «Ак Барса». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
logoНефтехимик
logoДмитрий Яшкин
logoАк Барс
logoНикита Лямкин
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин стал лицом серии кукурузных хлопьев, посвященной его рекорду по голам в НХЛ. Часть выручки от их реализации пойдет на благотворительность
214 минут назадФото
Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
149 минут назад
Вратарь «Сибири» Доминге о России: «Все, что я вижу – приятный сюрприз для меня. Дети на улицах счастливы, здорово проводят время. Нравится местная культура»
7сегодня, 05:48
Гатиятулин о поражениях «Ак Барса» на старте сезона: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и опыт МЧМ-2015»
3сегодня, 05:22
Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек – кузнец своего счастья»
7сегодня, 05:10
Тарасова о 40-летии Овечкина: «К 40 годам ты многое сделал. Тебя знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя, будь здоров!»
1сегодня, 04:55
Третьяк о выборе Новосибирска для проведения КПК: «В Нижнем Новгороде арену примут в конце декабря, не успеваем. Ярославль не смог принять нашу команду»
6сегодня, 04:45
КХЛ. «Металлург» примет «Барыс», «Лада» сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Локомотива»
11сегодня, 04:20
Мэр Новосибирска о КПК: «Важное событие для города. У нас современная «Сибирь-Арена», рядом – новая станция метро. Это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов»
1сегодня, 03:55
Маршанд о том, что он, Беннетт и Экблад остались во «Флориде»: «Если бы в штате был налог, двое из нас ушли бы, вероятно. То, что его нет – наше преимущество»
11сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Доминге о Новосибирске: «Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я приехал из холодного места, это не будет проблемой. Пока мне все нравится»
4 минуты назад
Якушев об Овечкине: «Живая легенда хоккея. Уверен, когда его история в НХЛ завершится, он обязательно выйдет на лед в составе «Динамо»
сегодня, 06:25
Дриджер о своем стиле после 2:0 с «Автомобилистом»: «Русские игроки много пасуют, они хороши в этом. Моя задача – сыграть по первому броску»
сегодня, 05:55
Монсон о будущем Овечкина: «Александр мог бы быть избран в Госдуму, но его страсть – спорт. Он должен стать послом хоккея. Это икона и настоящий патриот России»
1сегодня, 05:34
Рябыкин о матче «Локомотива» против ЦСКА Никитина: «Нерядовая игра, особенно для штаба армейцев, наверное. У них пока поинтереснее расписание, есть немного времени для тренировок»
сегодня, 04:30
«Питтсбург» пригласил Фаббри на просмотр. У форварда 442 матча в регулярках НХЛ и 216 очков
1сегодня, 03:45
Мэттьюс о здоровье: «Чувствую себя прекрасно. Я хорошо поработал летом и приехал в лагерь «Торонто» в отличной форме»
1сегодня, 03:30
«Чикаго» продлил Кайзера на 2 года с кэпхитом 1,7 млн долларов. Защитник – один из 4 игроков команды, оставшихся не в минусе в прошлом сезоне
1сегодня, 03:05
«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам
1вчера, 22:01
Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это инициатива Николая, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»
2вчера, 21:22