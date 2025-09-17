Козырев о 2:5 с «Металлургом»: «Северсталь» упустила инициативу, получив три удаления. С таким соперником удаляться нельзя»

Андрей Козырев оценил поражение от «Металлурга» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– На итог матча повлиял второй период. Мы упустили инициативу, так как получили три удаления. Соответственно, с такой командой, как «Металлург », удаляться нельзя. Инициатива перешла к сопернику, поэтому мы проиграли.

- При 2:4 был реальный шанс спасти игру?

– Да, мы могли зацепиться, но не смогли это сделать, – сказал тренер «Северстали ».